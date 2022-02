GALERII ⟩ E-Kunstisalong sai oma pooljuubeliks moekad hallid seinad ja värvikireva Tartu näituse koos raamatuga

E-Kunstisalong alustas tegevust 25 aastat tagasi. Poolümmarguse aastapäeva tähistamiseks on salongi seinad saanud sisekujundaja Madis Liplapi näpunäidete järgi moodsa halli värvi, et selle taustal võiks kunstiteoste võlu senisest veelgi paremini esile tõusta. Pooljuubeli puhul on valminud Tartu-teemaline näitus. Selle avamiseks oli kokku kutsutud kunstisõbralikke tartlasi, kes mõnelgi moel on olnud abiks E-Kunstisalongi tegevuses, aga samuti kogu linna kunstielu edendamises.