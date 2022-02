«Robot tegi oma roboti asju ja tegi raja katki. Siis Mart Noorma (Milrem Roboticsi teadus- ja arendusdirektor) helistas ja vabandas ning uuris, et mis nüüd saab. Pakkusin, et äkki robot tuleb ja teeb korda,» kirjeldas ta, kuidas teadaolevalt esimese autonoomse roboti tehtud suusarajad sündisid.

Ahhaa juht lisas, et idee oli lihtne – selle asemel, et karistada, miks mitte robotile õpetada, nii-öelda «ahhaalik» mõtteviis, selgitas ta. Nii panidki Juur ja Noorma muidu ATV järel olnud kelgu moodi haagise hoopis robotile järele ja siis asus masin rada tallama.

Juur teadis roboti kohta rääkida nii palju, et sellel on liikumiseks kolm võimalust. Esimene neist on robotile GPS-i abil rada selgeks õpetada, teine talle teed juhatada. Viimane võimalus on robotit kaugjuhitava puldi abil suunata. Tõraveres tegi robot suusarada nii puldiga juhtimisel kui ka järgnedes talle ees kõndinud teejuhile.