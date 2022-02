Veebruari alguses meenutame igal aastal Tartu rahu, mille tähtsus Eesti riigi rajamisel on hindamatu. Eestit esindanud peamise rahuläbirääkija Jaan Poska sõnul võib öelda, et see on kõige tähtsam päev meie rahva ajaloos, sest «esimest korda määrab Eesti rahvas oma saatust, sõlmides kokkulepet välisriigiga».