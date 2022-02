Kohus tegi kogutud tõendite põhjal otsuse, millega andis metsale esmase õiguskaitse. «Kohtuotsusega on tööd peatatud ja esmane õiguskaitse kehtib 28. veebruarini,» sõnas RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas.

Ta lisas, et kui vaidlus metsa raiumise üle peaks minema pärast seda veel edasi, tõotab see venida üsna pikaks. Aga kui kohus otsustab teisiti, saab pärast esmase õiguskaitse lõppu metsas töid jätkata. Kuna kaebuses esines puudusi, on kaebajal 14 päeva nende kõrvaldamiseks. Seejärel selgub edasine menetluse käik.