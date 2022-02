Romaani «Gogoli disko» järjena kirjutatud «Lenini valss» heidab pilgu alternatiivajaloolisse Tamperesse, Helsingisse ja Eesti Vabariiki, mis on sattunud Soome ja Tsaari-Venemaa erikorra alla. Tampere Lenini-muuseumist tuuakse Lenin Tartusse, mille on hõivanud rivaalitsevad kassijõugud, nagu näiteks dändikassid, kasakassid ja mantškinid.

Uue romaani lugeja saab teada, kuidas erinevad huvigrupid tahavad kuulsat revolutsioonitegelast ära kasutada, millised jõujooned võivad eestlasi, aga ka meie lähinaabreid oodata ees lähimas tulevikus. Nagu Tartu-kesksele raamatule kohane, on tegelaste hulgas tudeng. Pettuma ei pea ka armastuslugude sõbrad: «Lenini valsis» on see küll suhteliselt tagaplaanil, ent see-eest õnnetu.