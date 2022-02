Mõelda vaid, et on keegi, kes on Tartu ülikooli raamatukogu elueast kaasa teinud peaaegu neljandiku – 220 aastast 52. Selline inimene on haruldaste raamatute ja käsikirjade hoidja Tatjana Šahhovskaja, kelle lugemiskirg sai alguse juba lapsena.