Tartu tahab pääseda saja kliimaneutraalse linna hulka

Missiooni eesmärk on toetada sadat linna, et nood saavutaks aastaks 2030 kliimaneutraalsuse. Kaasatavad linnad peaks ühtlasi toimima uuenduskeskustena, kes ärgitavad teisi Euroopa linnu järgima aastaks 2050 nende eeskuju. Missioonis osalejatele tagatakse nii sisuline kui osaline rahaline tugi, et koostöös kohalike huvigruppidega kliimaeesmärgid päriselt ellu viia.