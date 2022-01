GALERII ⟩ Kas aastaringne rattaliiklus on Tartus üldse võimalik? Praegu tundub, et ei ole

Aasta ringi jalgrattaga tööle käiv Kalev Kalvi kirjeldas esmaspäeva lõuna paiku Tartu Postimehele, et kui väiksematel teedel on võimalik veel kuidagi sõita, siis tiheda liiklusega tänavatel peab ratast lükkama. «Teed on nii halvasti puhastatud, et ei mahu kuskil sõitma. Täna on kohe eriti hull, varem pole veel nii keeruline olnud,» rääkis Kalvi, kes ise kojamehena töötab.