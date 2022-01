Viimastel nädalatel on olnud põhiline teema kulutulena leviv omikron, ent samas arvatakse ka, et uusim viirusetüvi ei pruugi enam eelmistega võrreldes sama ohtlik olla. Uurisime tartlastelt, kuidas suhtuvad nemad viirushaiguse vastu vaktsineerimisse ja kas nende vaated on ajaga ümber kujunenud. Küsis JENS RAAVIK.