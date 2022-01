Kui linnakodanik Jaan Muna ajaks ennast sirgu, oleks tal pikkust meeter ja 88 sentimeetrit, nii et ta oleks pikem isegi Ameerika Ühendriikide presidendist Joe Bidenist – tervelt kuus sentimeetrit. Häda on ainult selles, et Jaan ei saa ennast päris sirgu ajada, sest peab istuma ratastoolis.