Tänapäeval saadakse Eestis põllud küntud, sead, veised ja kodulinnud talitatud ning taimed kasvatatud nii, et igapäevaselt põllumajanduses tegevate inimeste arv jääb 3% juurde. Teisisõnu saadakse tänapäeval põllumajanduses hakkame 27 korda väiksema inimeste arvuga ning seejuures suudetakse teha rohkem kui sadakond aastat tagasi. Selle suure muutuse taga on palju põhjuseid, kuid üheks kesksemaks on üleminek käsitöölt masinatele. Põllumajandusmuuseumis on selle suure muutuse kõik olulised etapid masinatega esindatud – alates aurujõul töötavatest lokomobiilidest ja lõpetades kaasaegse põllumajandustehnikaga.



«Aastaid möödujate pilke püüdnud suurte põllutöömasinate väljak on saanud olulise täienduse – hääle ja loo,» rääkis SA Eesti Maaelumuuseumid näituste ja hariduse osakonna juhataja Ilze Salnaja-Värv.



Nüüdseks on kogu väljak ääristatud bänneritega, millel on lisaks tehnilistele andmetele toodud 2-3 põnevat fakti iga platsil näha oleva masina kohta. Näiteks - kas teadsid, et ratastraktor K-700 oli algselt välja töötatud kosmosetööstuse vajadusteks? Või et 1974. aastal ostis Volvo kontsern Nõukogude Liidult JUMZ traktori tehnilise dokumentatsiooni ning töötas selle alusel välja Volvo BM-700? Või et Eestis valmistatud ETN-42 oli Nõukogude Liidu esimene maaparanduse koppadega kettekskavaator?