Samal ajal kui suur osa eestlastest on elektriarvetega kimpus, toimub maailmas midagi veel pinevamat, millest keegi täpselt aru ei saa. Ühed arvavad, et oleme väga lähedal sõjale, teised ei usu jälle, et Venemaa ja lääneriikide vaheline pinge meid lähemalt mõjutama hakkab või et peaks kartma kohalikku konflikti. Mida arvavad inimesed Tartu tänavatel?