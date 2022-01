Politsei otsib Tartus korduvalt kadunud Valerit

Mees on kordi varem selliselt kaotsi jäänud. Viimati alles 20. jaanuari öösel, kui ta leiti Eedeni kaubanduskeskuse juurest sihitult kõndimast. Päeva saabudes lahkus mees taas kodust ja tema asukoht on seni teadmata. Patrullid kammivad praegugi jätkuvalt läbi kohti Annelinnas, Lõunakeskuse juures ja Vaksali tänava alguses, kust mees enamasti üles on leitud.