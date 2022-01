«Praegu on meil senini kõige raskem aeg,», ütles terviseameti Lõuna regiooni juht Tiia Luht. Ta leidis telefonikõneks aega alles tööpäeva lõpus. Keeruline on koolidelgi, sest 20 protsenti koroonaviirusesse nakatunuid on 10–19-aastased, kokku on kaugõppele läinud 11 Lõuna regiooni õppeasutust.