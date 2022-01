Tartu linn toetab noorsootöö projekte ja programme ligi 80 000 euroga

Toetuste taotlemiseks esitati 28 nõuetele vastavat projekti- ja programmitoetuse taotlust summas 120 959 eurot. Rahastamisest jäid kõrvale projektid, mis said 100 punkti skaalal vähem kui 67 punkti. Noorsootöö valdkonna projektide ja programmide toetamisel peeti oluliseks, et need oleksid korraldatud noorte endi poolt.