Uue linnakirjaniku väljakuulutamisel ütles linnapea Urmas Klaas, et ta on värvikas ja omanäoline. Stipendiumikomisjoni esimees, kultuurivaldkonna abilinnapea Lemmit Kaplinski tõstis esile Paavo Matsini oskust oma loomingus väänata aega ja ruumi ning panna omavahel suhtlema värvikaid tegelasi kirjandusloost ja ajaloost. Märkimisväärseks peab abilinnapea sedagi, et linnakirjanik 2022 toob kirjandusse kaasa boheemlaslikku mürglit.