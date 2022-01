Võistluse korraldaja, Jõgeva tantsukooli Cestants juht Kristel Saar sõnas, et koroonaviiruse levikust tingitud piiranguid silmas pidades oli üsna keeruline sedavõrd suurt tantsuvõistlust korraldada. Samas kiitis ta korraldusmeeskonda ja ka pealtvaatajaid, kes täitsid kõiki nõudeid vastu vaidlemata. «Kui silmaga tribüünile pilku peale heidan, siis on hea meel näha, et kõigil on korralikult maskid ees,» jagas Kristel Saar kiidusõnu.

Viirus jättis jälje ka osalejate nimekirja, sest esialgu oli end üles andnud ligi 1400 tantsijat, kuid nii mõnedki klubid ja tantsukoolid pidid osalemisest loobuma. «Loomulikult on kurb, kui võistluspäeva hommikul keegi osalejatest teatab, et nad ei saagi tulla, sest võistluseks on kõik tantsijad väga palju vaeva näinud,» sõnas Saar.

Samas oli tal hea meel, et üle pika aja oli võimalik korraldada sedavõrd osalejaterohke võistlus. «Koroonaaeg on paratamatult jätnud oma jälje, võistlejad pole saanud piisavalt lavakogemust ning sel on oma mõju tantsijate enesekindlusele,» lisas Saar.

Korraldajaklubi Cestants oli koduvõistlusel esindatud ligi saja tantsijaga. Kristel Saar kiitis oma klubi tantsijaid. «Põnev on jälgida, kuidas meie tantsijad on arenenud ning kuidas kaua harjutatud kavad suurel laval paistavad,» rääkis Saar.

Ka Tartu Shaté tantsukool oli Jõgeva võistlusel esindatud ligi saja tantsijaga. Shaté tantsukooli juht Krõõt Kiviste sõnas pühapäevase võistluspäeva keskel, et seni on tema tantsukooli kasvandikel hästi läinud. Esimesel võistluspäeval õnnestus võtta Shaté tantsukooli õpilastel hulganisti poodiumikohti.

Kõrgeid kohti nopiti näiteks kaasaegse tantsu soolokategoorias. «Siin mõned meie omadest tegid juba nalja, et peab hakkama uut auhinnariiult ehitama,» sõnas Kiviste muigega.

Kivistel oli hea meel, et üle pika aja saavad tantsijad jälle suurel laval näidata oma kava, näha nii enda oskusi ja võrrelda enda esinemist teistega. Koroonaviiruse piirangutsest tingitult ei ole suuri tantsuvõistlusi juba pikka aega peetud. Ka Jõgeva Dancestar võistlus toimus tänavu pärast aastast pausi. Mullu aasta algul tuli võistlus koroonaviiruse levikust tingitud piirangute tõttu ära jätta, toona peeti Dancestar võidutantsimine hoopis veebi vahendusel.

«See on üle pika aja taas üks hea võimalus tantsijatel suurel laval esineda, õnneks on Jõgeva Tartule lähedal ja võistlus on väga hästi korraldatud,» jagas Kiviste kiidusõnu võistluse korraldajatele.