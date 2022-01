Maaülikool jagas kolleegipreemiaid

2021. aasta kolleegipreemia konkurss oli maaülikoolis esimene omasugune. Seda korraldati kahes voorus: esimeses esitati 35 töötaja kohta vastavalt statuudile põhjendus, teises said kõik töötajad salajase hääletuse teel valida kolm võitjat.

2021. aasta kolleegipreemia laureaatideks said vetikateadlane Reet Laugaste, tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetooli professor Tanel Kaart ja rahandusosakonna juhataja Kaire Klaus. Õppeasutuse teatel iseloomustab kõiki seekordseid laureaate ülim tagasihoidlikkus ning ka tõsiasi, et kõik nad on ülikoolis töötanud vähemalt 20 aastat.