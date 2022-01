See oli töine nagu kõik viimased aastad. Eks see viirusesituatsioon häiris meid kõiki. Kõige rohkem häiris mind see, et ma ei saanud õppetööd üliõpilastega teha päris nii, nagu tahtsin. Saime kevadel alustada füüsilise kokkusaamisega, loengute ja seminaridega, aga siis tuli see pooleli jätta. Mul on natuke kahju, et ma ei suutnud üliõpilastele anda nii palju, kui lootsin.