Vorbuse ja Kardla bussiliinide asemel sõidab alates tänasest nõudeliin

«Meil on hea meel, et uudne teenus on väga hästi vastu võetud ja oleme saanud positiivset tagasisidet. On väga tõenäoline, et pärast pilootprojekti lõppu nõudeliini teenus jätkub ning praegu selgitame, kas nõudetranspordiga teenindatav ala suureneb. Tartu elanikud väärivad parimat lahendust,» ütles Tartu linnatranspordi juhataja Roman Meeksa.