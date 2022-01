Tõkkejooksja Rasmus Mägi (29) pälvis aasta kergejõustiklase ja juba kolmandat korda aasta meessportlase tiitli. Tartu Postimees ei kohtunud spordimehega seekord aga jooksurajal, vaid hoopis jääaugu ääres, Anne kanali taliujumiskeskuses. Külmas vees karastamine on üks neist asjadest, millega Mägi on viimasel kahel äreval aastal algust teinud, ning see on aidanud tal õppida pingelistes olukordades rahu säilitama.