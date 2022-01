Neljapäeva lõunal kogunesid muuseumi paarkümmend Maarja kiriku toetajat, spordisõpra ja ajaloohuvilist, et kaeda vastvalminud marki, mille autoriks oli kunstnik Riho Luuse.

Päeva juhatas sisse muuseumi peavarahoidja Kaarel Antons, kes selgitas, miks tutvustati pühakoda kujutavat postmarki just spordimuuseumis. «Spordimuuseumil ja Maarja kirikul on pikk ühine ajalugu, kuna just kiriku varemetest sai Eesti spordiajaloo talletamine alguse,» rääkis Antons.