Irja Lutsar: Kuidas kõik algas? Kauge Hiina viirus ja optimism

On 2019. aasta viimane päev, mil maailma jõuavad uudised, et Hiinas Hubei provintsis Wuhani linnas surevad inimesed raske kopsupõletiku tagajärjel. Kopsupõletiku juhtude suurenemist olla märgatud juba detsembri algul, kuid sellele suurt tähelepanu ei pööratud. Hiina arstidele endile meenutab haigus SARSi koroonaviiruse põhjustatud kopsupõletikku, kuid ühtki teadaolevat viirust neilt haigetelt leitud pole.

Hiinlased panevad tähele, et paljudel haigetel on kas otsene või kaudne seos Wuhani elusloomaturuga, mis suurendab veelgi kahtlusi, et tegu on loomalt inimesele üle kandunud koroonaviirusega. Kahtlustatavaks algperemeheks peetakse nahkhiiri, aga vaheperemehe kohta puuduvad andmed siiani.