«ESTCube-2 on suurem kui kõik eelnevad kosmosesse lennutatud Eesti satelliidid kokku, hõlmates endas ligi pool tosinat eriilmelist teaduseksperimenti. Satelliidi valmimisele on hoogu lükata üle neljasaja teadushuvilise noore nii Eestist kui ka välismaalt,» rääkis ESTCube-2 satelliidi projektijuht Hans Teras.

ESTCube-2 tiimiga liitunud telesaate Rakett 69 võitja Karl Vilhelm Valter lisas, et ESTCube-2 on Eesti kosmosevaldkonna lipulaev. «ESTCube projekt on tohutult inspireeriv teadusprojekt. Ma loodan, et kõik Eesti inimesed mõistavad kui suur tähendus sellel väikesel satelliidil on,» ütles ta.