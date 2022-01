Kui külalistele tehti päeva jooksul lõbusaid lustisõite, siis tegelikult käib pererahvas koertega ka võistlemas. Praegu valmistuvad huskyd eelseisvateks veokoertespordivõistlusteks Lätis, Siberis ja Rootsis.

Kõik kelgud, mille ette koerad rakendatakse, on ehitatud Wiira talu peremehe Silver Viira poolt. Ta valmistas kaua ainult professionaalseid võistluskelke, millega häid tulemusi on saavutatud mitmel pool maailmas. Eelmisest aastast saati hakkas peremees ehitama ka selliseid kelke, kus saab istuda ja lõbusõite teha.

Suur kirg algas ühest huskyst

Wiira talus on pererahvas Siberi huskydega tegelenud ligi seitse aastat, alates hetkest, kui esimene koer koju lemmikloomaks võeti. «Alguses oli pigem mõte temast kui hobikoerast, huskydel on ju ilusad sinised silmad. Aga et tal igav poleks, võtsime teise koera ning siis juba proovisime kelgu ette,» rääkis Viira.

Kui naine Erle Hermann hakkas koertega võistlustel käima, sai kirg aina hoogu juurde. Nüüd on peremehel suur garaaž, kus ta oma töökojas kelke ja teisigi sõiduvahendeid ehitab. Suvisel ajal, kui lund pole, rakendatakse koerad hoopis tõukeratta või kolmerattalise sõiduvahendi ette. Viira käis möödunud suve jooksul ligi kuus korda võistlemas nii, et ilma medalita tagasi ei tulnud. «Suvel teeme sprindidistantse, need on umbes kuue kilomeetri pikkused. Aga nüüd veebruaris tuleb Siberisse maailmakarikaetapp, kus distantsid on kordades pikemad ja raskemad,» selgitas ta.

Wiira talu perenaisel Erle Hermannil on koertekasvataja paberid ning tema süda kuulub täielikult huskyde aretamisele. «See huvi on lapsest saati hinges olnud. Leidsin kodust raamatu, mille vanemad olid kunagi ostnud ja see rääkis ühest juhtkoerast. Mulle meenus sedamaid, kuidas kunagi huskyde pilte raamatutest kopeerisin,» rääkis Hermann. Mitmel reisil on ta samuti kelgukoerte või nende rakenditega kokku puutunud. «See on kogu aeg olnud mul kuskil kuklas, aga elus tuleb kõik alles siis, kui on võimalus seda päriselt teha. Nüüd on meil talu, mille kallal suvel töötame, kui koerad puhkavad,» rääkis Hermann.

Ülisõbralikud koerad, aga murdjad

Wiira talu pererahval on oma kennel (Agirregoikoa) ehk tõuregistrit pidavas organisatsioonis registreeritud tõutunnistustega või -dokumentidega loomade kasvatusfarm. Selle loomiseks tuleb läbida kursuseid ja sooritada eksameid. «Eesti kennelliidu poolt on paigas kindlad kursused, mis lõpevad eksamiga. Ainult edukalt eksami läbinud inimene saab endale õiguse kenneli loomiseks, sest teadmisi on vaja veterinaarinast, aretusest ja paljust muust,» rääkis Hermann.