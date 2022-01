Karu on aasta loom 2022. FOTO: Ingmar Muusikus / Looduskalender

2022. aasta loomaks on valitud pruunkaru. Karu arvukus on Eestis viimased 15 aastat olnud tõusutrendis ning asurkonna seisundit võib pidada väga heaks. «Samas tähendab suur arvukus, et tihenevad ka inimese ja karu kokkupuuted,» teatas Eesti terioloogia seltsi esimees Oliver Kalda. «Just seetõttu peame mõistma suurkiskjate olulisust meie looduses ning tundma nende eluviise.»