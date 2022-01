Ühe võrri omanik, pillimees Urmas Voevodin, rääkis, et võrrientusiastid ei kuulu ühtegi ametlikku rühmitusse, vaid käivad koos vabatahtlikult ja seda pika sõpruse tulemusel. «Eks selliste masinatega on lapsepõlves kõik sõitnud ja need on mõnus nostalgia värk. Aga praegu pole neid väga enam saada, palju on katkiseid ning masinaid tuleb laatadelt otsida,» rääkis Voevodin. Oma võrri on ta kõvasti tuuninud, kuid originaalmasinast on alles näiteks raam.