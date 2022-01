Aastavahetuse järel on inimestel uued ootused, eesmärgid või lubadused käesolevaks aastaks. 2022. aasta esimesel päeval käis Tartu Postimehe toimetus uurimas, millised on tartlaste uusaastalubadused. Kes arvab, et neid pole üldse vaja, kellel on aga kindlad sihid juba paigas?