Politseile ja päästjatele möödus aastavahetus rahulikult

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Veiko Järva kinnitas, et politseil siiski toimetusi jagus ning suur osa väljakutsetest oli seotud tülide lahendamisega. «Toimus paar liiklusõnnetust, aga õnneks inimesed raskelt viga ei saanud, lisaks tabasime mõned joobes juhid. Kõige rohkem abi vajati meie poolt aga erimeelsuste lahendamisel nii sõprade kui pere keskel,» lisas Järva. Ta tunnistas, et vägivallajuhtumitest anti teada 15 korral ning see on kahetsusväärne.