Mootorrattur Tommy Tooming üle Emajõe viival Luunja sillal kohas, kus jalgrattur maandus pärast autolt löögi saamist. FOTO: Kristjan Teedema

Märtsi alguses läks sotsiaalmeedias ringlema pilt, millel teadusnõukoja juht professor Irja Lutsar väljub maskita Lõunakeskuse juuksurisalongist. See vallandas solvangute- ja kriitikalaviini. Professor, keda sõimati lolliks ja kurjategijaks, ütles, et ei kavatse siiski politseisse pöörduda.

Professor Irja Lutsar. FOTO: Remo Tõnismäe

Juuli alguses hakkasid Tabivere supluskohas ujumas käinud inimesed kurtma, et neil on tekkinud nahale sügelevad punnid. Samas kohas oli võetud veeproov 16. juunil ja terviseameti andmeil oli see siis igati korras – midagi inimesele ohtlikku veest ei leitud. Edasine uurimine viitas võimalusele, et punnid tekkisid tigudel parasiteerivate imiusside tõttu, kelle vastsed võisid järves levida.

Saadjärv. FOTO: Sille Annuk

7. märtsi varahommikul kella kahe paiku sõitis Tartus Kalda tee tanklas poodi sisse BMW, kui selle roolis olnud purupurjus inimene proovis manööverdama hakata. Cirkle K tanklas juhtunud õnnetuses ükski inimene kannatada ei saanud ja ka autol pole suuremaid kahjustusi, üksnes numbrimärk kukkus eest. Seevastu poe klaassein oli puruks sõidetud ning kaubad ja riiulid laiali paisatud.

Tanklapoe purustused. FOTO: Jürgen Puistaja

Tatra oru lähedal Uhti külas juhtus 3. detsembri päeval kokkupõrge, kui teel manöövriks peatunud traktorile ja selle taga seisnud Volkswagen Passatile sõitis tagant sisse kaitseväe sõiduk. Tavatus ahelõnnetuses keegi õnneks vigastada ei saanud. Mõned kraavi sõitnud masinad on omal jõul välja saanud.

13. augustil kella 13.30 ajal jäi Tartus Riia tänava raudteeviadukti all kinni tänavapuhastusauto. Juhtunu tõttu on liiklus Emajõelinna ühel olulisemal tuiksoonel häiritud. Erilise õnnetuse jäädvustas ühe läheduses olnud sõiduauto pardakaamera.

Liiklusõnnetus Riia-Vaksali raudtee ülesõidu all. FOTO: Ragnar Peets

Novembri keskel kirjutas Tartu Postimees, et Tartu-Räpina maantee alguses käib ringristmiku ümberehitus, valmimas on täiesti uue väljanägemise ja olemusega ring. Autojuhtidele, kes transpordiameti sellest katseprojektist midagi kuulnud pole, jäi aga toona arusaamatuks, miks on kivid laotud nii, et nende servad turritavad püsti.

Räpina tee alguses palistavad ringristmiku siseringi püsti turritavad kivid, mis paistavad autojuhtidele ohtlikud. FOTO: Kristjan Teedema

25. oktoobril varises ühel Kambja valla ehitusobjektil kaevikus tööd teinud 40-aastasele mehele selja tagant peale torukraavi nõlv. Mees sai sedavõrd raskelt viga, et suri sündmuskohal.

Kambja vallas kaevikus tööd teinud mehele vajus mullakoorem peale. FOTO: Kristjan Teedema/Tartu Postmees

11. augusti pärastlõunal Tartut tabanud tugev vihmasadu ujutas mitmel pool tänavad üle. Eriti efektne vaade avanes Ülikooli tänaval, kus Kitsa tänava trepistikust pahises vett alla nagu kärestikust. Kaubamaja kõrval asuv parkla ja käiguteed lainetasid samuti veest ning tulvavett jätkus ka kõikidesse teistesse linnaosadesse. Uputusi tuli ette ka madalamates kohtades asuvates hoonetes.

Uputus Tartu kesklinnas. FOTO: Jürgen Puistaja

Tartu külje all Tõrvandi – Roiu – Uniküla maantee turvalisuse küsimuse on kohalikud püstitanud juba varem. Sel samal teel, kus augustis juhtus kahe noore ohvriga liiklusõnnetus, hukkus jaanuari lõpus purjus juhi põhjustatud laupkokkupõrke tõttu veel sündimata laps. «Liiklus on seal hullumaja,» võttis üks kohalik olukorra kokku.

Õnnetuspaik Tõrvandi – Roiu – Uniküla maanteel. FOTO: Margus Ansu

Koroona kaasmõjul lõppes 2021. aastal kahetsusväärselt paljude eestimaalaste elutee. Üks neist oli 71-aastane emakeeleõpetaja Ive Porkon, väga teenekas Ülenurme gümnaasiumi õpetaja ning hinnatud pedagoog kogu piirkonnas. Lein lugupeetud inimese surma tõttu ulatus kaugemalegi.

Leinaküünal. FOTO: Shutterstock

Koroonasse nakatunute ja selle tagajärjel haigalravi vajavate inimeste hulk üha kasvab, aga selle foonil on meil hetkel kergemad piirangud kui aasta tagasi. Kas on kokku lepitud piir, millest alates teeme lõpuks riiklikul tasemel ära sisulised otsused? Nii küsis märtsi alguses oma arvamuslood arst

Sander Poks FOTO: Erakogu