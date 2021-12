Tartu aasta tegu on Riia-Vaksali liiklussõlm

Tartu aasta teo tiitliga pärjatud Riia-Vaksali ristmiku rekonstrueerimist alustati 2020. aasta aprillis ning see avati 9. detsembril 2021. Tartu ühe tihedama liiklusega ristmiku rekonstrueerimise eesmärk oli muuta piirkond kergliiklejatele ohutumaks ja mugavamaks ning suurendada ristmiku läbilaskevõimet. Kahele poole Riia tänavat ehitati kergliiklustunnelid, rekonstrueeriti sõidutee ja teed ületav raudteeviadukt, mille kõrvale ehitati kergliiklejatele mõeldud Vaksali sild.

Linnapea Urmas Klaasi sõnul andsid linlased just seda objekti aasta teoks valides hinnangu, kui tähtis uuenenud liiklussõlm nende jaoks on.«Riia-Vaksali liiklussõlm mõjutab väga paljusid linlasi, eriti just jalakäijaid ja rattureid, kes saavad nüüd mugavalt ja turvaliselt seda väga tiheda liiklusega ristmikku läbida. Liiklussõlm on pälvinud tähelepanu ka ainulaadse tunnelite ehitamise tehnoloogia ning atraktiivse väljanägemise tõttu,» lisas linnapea.