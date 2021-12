Kõik suuremad ööklubid ja lokaalid on sotsiaalmeedias hüüatanud, et tänavu uueaastapeod ära ei jää. Genialistide klubi, Naiiv, Kivi baar ja Trepp, mis moodustavad suure osa Rüütli tänavat ümbritsevatest peokohtadest, on kõik aastavahetusel avatud ning plaate keerutatakse kohati kella kuueni hommikul.