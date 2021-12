Galerii ⟩ Hooaja avatunnis õppisid lapsed suusatamise algtõdesid

«Suusatamise algõpetust on mammal ja papal oma lastele anda väga raske,» ütles Teppan. «Meie eesmärk on, et jõuaksime kolme tunniga nii kaugele, et laps saaks suuskadel iseseisvalt hakkama: tuleks laskumistest alla nii, et ei karda, oskaks pidurdada ja et pärast oleks emal ja isal hea minna perega suusatama.»