Sellise reaalsusega toimetulemiseks pole patt teadlikult tasakaaluks positiivset otsida – tuletada meelde, et aegu on olnud hullemaid. Palju hullemaid. Sestap pühendasime tänavuse Tartu Postimehe jõululeht nii sisult kui vormilt naeratustele. Iga loo sisse peitsime ühe või mitu naeratust, mida kõik on lahkesti palutud vitamiinina tarvitama.

Ükski neist naeratustest pole teistest tähtsam ei naerataja isiku ega sündmuse poolest – need kõik on ühtviisi tarvilikud, tuletamaks meelde, et meil on kõigest hoolimata läinud päris hästi ja et tänu tarkadele, hoolivatele ja tegusatele inimestele on meil kõigil lootust, et õnn naeratab ka tulevikus.