ERMi galeriis saab maikuuni vaadata näitust, mille maalide autor on Tartu kunstikooli aastal 1976 lõpetanud Miljard Kilk. Sissepääsu lähedal on teos allkirjaga «Sorry, Leonardo». Sellele maalitud Mona Lisale on pähe tõmmatud kilekott reproga maailmakuulsast salapärase naeratusega naise portreest. Väljapanekus leidub mitmed maale, mille tegelased on Miljard Kilk jäädvustanud naeratavana.