Pea täissaali silme all peetud kohtumine algas ühtlases taktis ning punkte kogunes kummalegi võistkonnale põhimõtteliselt kordamööda. Seejuures loovutas kodumeeskond mitmeid punkte servieksimustega. Ei läinud aga kaua, kui Bigbank Tartu oma servi pidama ja mängu käima sai ning 19:15 edu saavutas. Siis enam Tartu edu käest ei andnud ning võitsid avageimi 25:20.