Varro Vooglaid palub kohtult abi osalemiseks Tartu suusamaratonil

Vooglaid pöördus kohtusse, kuna suusarajale ei lubata negatiivse koroonatestiga inimesi, samuti neid kel ei ole vaktsiinipassi ning kes pole COVID-19 läbi põdenud või on selle läbi põdenud rohkem kui kuus kuud tagasi.

Vooglaid viitab kaebuses riigikohtu lahendile, milles märgitakse, et võrdsuspõhiõiguse riive on põhiseadusega vastuolus juhul, kui ebavõrdseks kohtlemiseks puudub mõistlik ja asjakohane põhjus.

«Piirangut, millega valitsus keelab maratonist osa võtta isikutel, kes on valmis isegi testimise teel oma nakkusohutust tõendama ning kes võivad koroonahaiguse läbipõdenuna omada nii teaduslike uuringute kui ka Eesti ja paljude teiste riikide statistikaga kinnitust leidnud eelduste kohaselt paremat immuunsust kui vaktsineeritud isikud, ei saa pidada asjakohaseks,» nentis Vooglaid.

«Samal ajal kui vaktsineerimispassi omavad isikud on lubatud võistlusele ilma vähimalgi määral oma nakkusohutust tõendamata, ei saa pidada ei mõistlikuks ega asjakohaseks, sest niisugune piirang ei teeni mitte kuidagi nakkusohutuse tagamise eesmärki,» märkis ta.

20. veebruaril toimuva suusavõistluse kodulehel on info, et maratonil saavad osaleda isikud nii, et 18. aastastel ja vanematel tuleb esitada tõend immuniseerimise või COVID-19 läbipõdemise kohta.