TARK TARTU ⟩ Viimane jälg elust Veenusel võib alles olla pilvedes

Tartu ülikooli Tartu observatooriumi kosmosetehnoloogia osakonna juhataja ja kosmosetehnoloogia kaasprofessor Mihkel Pajusalu vastab, et elu leidmine teiselt planeedilt aitaks lahendada paljusid küsimusi. Kuidas elu üldse tekkida sai? Kas elu mujal on sarnane eluga Maal? Kui jah, siis kas elu võiks pärinedagi hoopis mujalt? Aga kust siis?

Näiteks Veenuselt! Niisuguse hüpoteesi ülesseadmine näib narr, aga tõsi on, et elust Veenusel on maailma teadlased rääkima hakanud küll. Praegu näib koguni, et inimkonnal läheb vastuse saamiseks hädasti vaja ka Tartu ülikooli teadlaste abi.