Tartu abilinnapea Mihkel Lees on riikliku energiatoetuse maksmise korralduse suhtes kriitiline. Selle süsteemi puhul hakkab ka tõsistest pingutustest hoolimata ette tulema tõrkeid, tekivad järjekorrad, inimesed peavad varuma kannatust, selgitas ta. FOTO: Margus Ansu

Energiahinnad on kasvanud viimasel paaril kuul püstloodis ning valitsus on otsustanud väikese sissetulekuga inimestele abiraha maksta. Et selle toetusega seotud koormusega toime tulla, palkab Tartu linnavalitsus juurde vähemalt kümme spetsialisti.