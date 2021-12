VIDEOD ⟩ Sportlikuima omavalitsuse tiitlile heitlevad Jõgeva ja Tartu vald

Oleme loonud erinevaid liikumisvõimalusi kõikidele inimestele. Tartu vald on loonud väga head tingimused ka vibuspordiks. Meie suusamekaks on Lähtel Paalalinnas hästi hoitud suusarajad. Nii suvel kui talvel saab tuule tiibadesse Saadjärvel purjetades, Äksis saavad kokku motokrossihuvilised ja Raadil rallihuvilised. Muidugi ei tasu unustada Vägilase jooksu sünnikohta, sest just siin sai alguse unustamatuid emotsioone pakkuv jooksusari. Neile, kes armastavad jooksmiseks veidi lihtsamaid radu, lõime Tartu valla jooksusarja. Meil on sport kõigile!