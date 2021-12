Koer on inimese parim sõber ja ainus pereliige, keda on võimalik valida just nii suurt, karvast või siledat, kui endale meeldib. Kutsikat ostma hakates tasub aga tähelepanelikult uurida müüja tausta, sest tegutsevad nii kutsikavabrikud, mis ei arvesta loomade heaoluga, kui viimasel ajal ka teistsugused äritsejad, kes internetis küsivad hulga raha peent tõugu kutsika eest ning alles hiljem selgub, et koera ei olnud tegelikult olemaski.