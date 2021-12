Tseremoonia lavastaja oli Liina Keevallik ning raeplatsil aset leidnud kohtumise muusikalise kujunduse autoriks oli helilooja Tõnis Leemets, kes jagas lühikese tseremoonia raames väikesi ülesandeid ka Raekoja kellatorni kelladele.



«On tore, et võime olla koos. See on samuti tore, kui on võimalik suhelda distantsilt, kuid ise kohal olemist ei asenda miski. Usun, et kõik, kes on olnud korra armunud, mõistavad seda. Noorpaar värava peal ei vaheta väga tähtsat informatsiooni, vaid neil on vaja teda ennast,» sõnas Kristjan Luhamets. «Advendiaeg on jõuludeks valmistumise aeg. Paljud valmistavad kingitusi. On suuremaid ja väiksemaid kingitusi, aga kõige suurem kingitus on anda iseennast.»