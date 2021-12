ÜLESKUTSE ⟩ Tee end nähtavaks Tartu Postimehe helkuriga!

Kuuskedele riputatud helkureid võib igaüks võtta häbenemata ühe või mitme kaupa, sest lehetoimetuse päkapikud käivad neid sinna regulaarselt juurde riputamas.



Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba sõnul said uued helkurid valitud hoolikalt ja mõeldes eeskätt liiklusohutusele. «Need on kõvad, niinimetatud vana kooli helkurid, mis uuringute kohaselt on kõige töökindlamad,» selgitas ta.



«Toimetus soovib, et kõik tartlased ja Tartu külalised püsiks ikka terved ja oleks kaitstud. Viimasel kahel aastal oleme palju pidanud tähelepanu pöörama tervisele seoses koroonaviiruse ja pandeemiaga, kuid selle taustal ei tohi unustada elementaarseid argiseid ohutusvahendeid.»



Helkuri ühel küljel on Tartu Postimehe logo, teisel juhtmõte «Sinu lähedal». «Hoidkem siis helkur enda lähedal, nagu on alati teie lähedal Tartu ainus kohalik uudistekanal,» võttis Raba üleskutse kokku.