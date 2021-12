Seejuures rääkis Ratasepp oma teekonnast ning näiteks sellest, kuidas üks tema tiimiliige saared segamini ajas ja hoopis naabersaarele oli lennanud. Eksimust märkamata oligi too triatleeti hoopis sealt otsima hakanud.

Täna Tartu Postimehes ilmunud loos sõnas Ratasepp, et siinne külm ilm teda ei heiduta. Vastupidiselt lausus ta, et ootab, et oleks võimalik Eestis üks talvine jalutuskäik teha.