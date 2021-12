Esimene suusahüpe. Elus? Elus!

Apteekrimäel, kus treenivad noored suusahüppajad ja kahevõistlejad, võttis mind vastu Otepää spordiklubi treener Silver Eljand (70), kes on seal suusahüppajaid koolitanud 1977. aastast. Tema käel all on treeninud ka Eesti parim suusahüppaja Artti Aigro.