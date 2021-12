Krõbe külm on terve see nädal kohal püsinud. Kirjapandu mõjub nagu vastuvaidlemist mitte taluv käsk, aga samapalju on käsus ka soojust, et hooligem endast ja kõigist elusolendeist.

Kuuskede allee seati Maarjamõisa haiglasse sisse esimeseks advendiks. Nüüd, enne kolmandat adventi on oksad soovidest varsti lookas. Väikselt lauakeselt kuuskede vahelt saab jõlukuuli-taolise ümmarguse sedeli, mille peale jõuab aga veel midagi kirjutada nii, et teisedki haiglas seda lugeda saaksid. Ruumi veel on.

Vahva on see, et eestikeelsete kirjade kõrval ripub kuuskedel ka vene, inglise ning läti ja leedukeelseid soove. On riimuvaid ridu ja pikki salme. Näib, et ka lapsed on oma mõtteid edasi öelnud... Haiglasse sattunud laps oskab mõista maailma peaaegu nagu täiskasvanu, ja lapse käega kirjutatult on need soovid siiramast siiraimad.