Kõige värskemat arvet pole veel kätte saanud, aga eelmisel kuul väga tunda ei olnud, et oleks kallim. Eks ma ikka kardan, milline arve võib tulla, kuna meie majapidamises on just see pakett valitud, mis paistab kõige kallim tulevat. Eriti midagi rõõmustavat ei ole, sest palka lubati tõsta, aga ei tõstetud.