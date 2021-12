Raeplatsil toimus täna kell 12 põhjanaabrite õnnitlemine Soome Vabariigi 104. aastapäeva puhul, mistap lehvisid väljakul sinise ristiga valged lipud, kõlas Soome hümn ja peeti mitmeid kõnesid. Külmakraadide vastu aitas sooja saada glögi, mida pakkus Soome aukonsul Tartus Verni Loodmaa.



Tartu Soome seltsi esimees Sakari Neuvonen rõõmustas tänase põhjamaise ilma üle ja et krõbedast külmast hoolimata nii palju inimesi kohale oli tulnud. «Täna oli Irja Alakivi tore arvamuslugu Tartu Postimehes Lottadest ja ka minu ema oli väike Lotta. Ta kudus külmade ilmade tarvis meestele villaseid sokke ja kui need valmis olid, siis ta palvetas, et need sokid naabripoistele ei läheks, sest need kiusasid teda,» meenutas Neuvonen. «Aga ühest nendest külmetavatest poistest sai hiljem minu isa.»