Margo Külaots, Gren Eesti ja Gren Tartu juhatuse esimees sõnab: «Oleme aastaid töötanud selle nimel, et toota soojust kohalikust kütusest, peamiselt hakkpuidust, mis on pärit metsa- ja raiejäätmetest, ning kasutada nii vähe kui võimalik kallist gaasi. Kuid kuna kütuseturul on toimunud väga suured muutused, lisaks väga kõrgetele gaasi- ja elektrihindadele on meie jaoks väga ootamatult tõusma hakanud ka hakkpuidu hinnad ning sellest tingituna kahjuks peame tõstma ka soojahindu meie tarbijate jaoks Pärnus ja Tartus».