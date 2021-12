Annelinna gümnaasiumis algas hiljaaegu teist aastat järjest programmeerimiskursus, mida juhendab Ukrainast pärit tarkvaraarendaja Mykhailo Dorokhov. Pooled kursuse läbinutest on neiud, kes ütlevad kui ühest suust, et tahavad keskkooli järel minna just arvutiteadust õppima.